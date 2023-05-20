В результате атак со стороны противника повреждена гражданская инфраструктура, отметили в Генштабе.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по украинской территории 62 авиаудара, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а также шесть раз били ракетами.

В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура, есть жертвы среди мирных жителей, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в утром в субботу, 20 мая.

"...в результате обстрела Кривого Рога Днепропетровской области, населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Берислав и Зеленовка в Херсонской области, есть погибшие и раненые гражданские лица, погиб ребенок, уничтожены жилые частные дома, медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура", - отмечается в сообщении.

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В Генштабе добавили, что противник продолжает воплощать в жизнь тактику террора, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории нашего государства остается высокой.

Стоит отметить, что по состоянию на 19 мая в Украине было ликвидировано 1011 вражеских крылатых ракет.

Российская атака дронами - что сообщалось

В ночь на 20 мая в Киеве во время воздушной тревоги прогремел ряд взрывов. По предварительным сведениям, противник атаковал столицу Украины иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Киевские власти сообщили, что все вражеские воздушные цели были уничтожены. В четырех районах упали обломки беспилотников, никто не погиб. Эта воздушная атака на Киев была 11-й с начала мая.

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