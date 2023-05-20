Это уже одиннадцатая по счету атака на Киев за май.

Во время ночной атаки РФ на Киев средствами противовоздушной обороны были уничтожены в воздухе все, предварительно, иранские "Шахеды". Обломки упали в четырех районах, без жертв.

Как отмечает КГВА, враг всеми силами пытается нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО.

Кроме того, добавили в КГВА, таким образом рашисты стремятся держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население.

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"Этой ночью агрессор вновь совершил массированную атаку дронами. По предварительной информации, были применены боражирующие боеприпасы "Shahed". Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Удары по Киеву не допущены", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, окончательно о количестве и типе БпЛА проинформируют в сводках Генштаба и Воздушных сил.

В результате падения обломков в Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без жертв. В Дарницком районе повреждено здание СТО, припаркованные авто, в Печерском есть повреждения окон жилого дома, а в Соломенском - дорожное покрытие и автотранспорт. Информация о пострадавших в данный момент не поступала.

Воздушная тревога в ночь на 20 мая - главное

После полуночи в Киеве, Киевской и Черниговской областях была объявленная воздушная тревога. Уже вскоре в Киеве сработала ПВО, затем местные власти сообщили о пожаре в Днепровском районе столицы.

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