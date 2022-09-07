Оккупанты нанесли удары по школе и жилому дому в Славянске.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает мэр Славянска Вадим Лях.
"У нас опять недоброе утро. Два попадания. Черевковка, 4-я школа. К счастью без жертв. Ул. Торская, дом 43. "Сложился" подъезд. Под завалами могут быть люди. Ведутся спасательные работы", - сообщил он.
По словам мэра, количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны повреждены и соседние дома.
Напомним, по словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, риск захвата российскими войсками Луганской области очень высокий. Вместе с тем оккупировать Донецкую область сложнее.
Ранее в Американском институте изучения войны сообщали, что российские войска продолжают попытки окружить Лисичанск, ведя наступательные действия к югу и юго-западу от города.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по Украине.