Под завалами дома могут находиться люди, ведутся спасательные работы.

Оккупанты нанесли удары по школе и жилому дому в Славянске.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает мэр Славянска Вадим Лях.

"У нас опять недоброе утро. Два попадания. Черевковка, 4-я школа. К счастью без жертв. Ул. Торская, дом 43. "Сложился" подъезд. Под завалами могут быть люди. Ведутся спасательные работы", - сообщил он.

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По словам мэра, количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны повреждены и соседние дома.

Напомним, по словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, риск захвата российскими войсками Луганской области очень высокий. Вместе с тем оккупировать Донецкую область сложнее.

Ранее в Американском институте изучения войны сообщали, что российские войска продолжают попытки окружить Лисичанск, ведя наступательные действия к югу и юго-западу от города.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по Украине.

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