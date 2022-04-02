Жертв среди местных жителей нет.

Днем 2 апреля российские оккупанты обстреляли город Павлоград Днепропетровской области.

О последствиях обстрела рассказал мэр Анатолий Вершина.

По его словам, в городе прогремело два взрыва.

"Разрушена железнодорожная транспортная инфраструктура, подвижной состав, повреждены электросети и путепровод. Есть дома, которые пострадали, сейчас изучаем ситуацию: где и сколько", – отметил он.

Вершина добавил, что, к счастью, жертв и пострадавших среди местных жителей в результате атаки нет.

По информации главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, в результате ракетного удара по Павлограду остановлено движение поездов, ранен один человек.

"Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены колеи и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение составов остановлено. Спасатели ликвидируют пожар. Предварительно, погибших нет. Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание. Один человек ранен", – написал он.

Ранее сообщалось, что в Сумскую область из России вторглось большое количество войск оккупантов и создало "коридор". Противники очень боятся местных жителей и украинских военных, поэтому открывают хаотичный огонь по людям, которые появляются возле их техники, отметил глава Сумской ОВА.

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