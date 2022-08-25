Женщина и двое детей получили легкие телесные повреждения.

В результате двух ракетных ударов по Хмельницкой области ранения получили три человека.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram.

"В результате двух ракетных ударов по Шепетовскому району выбиты окна, двери в гражданских домах и школе. Это взрывная волна. За медицинской помощью обратились три человека, среди них женщина и двое детей. У них легкие повреждения вследствие поражения оконным стеклом. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле, а также погиб мальчик 11 лет, который находился в доме, куда попала российская ракета.

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