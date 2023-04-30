В городе за сегодня повреждены 6 многоэтажек.

В воскресенье, 30 апреля, российские оккупанты дважды атаковали Никополь на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате вражеской атаки есть разрушения и жертвы.

"Погиб 48-летний местный житель. Пострадали 46-летняя женщина и 80-летний мужчина. В городе повреждены 6 многоэтажек и столько же частных домов. А еще несколько хозяйственных сооружений, два газопровода, линия электропередач. Последствия обстрелов выясняются", - сообщил он.

Враг также обстреливал город из ствольной артиллерии ночью, сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко. Было повреждено 7 частных домов, 7 хозяйственных сооружений, теплица, автотранспорт, линия электроснабжения, однако жертв среди населения удалось избежать.

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Обстрелы Днепропетровщины - последние новости

В течение последних месяцев российские оккупанты не прекращают террор против жителей прифронтовой Днепровской области Украины. Ударов из артиллерии подвергается, в частности, Никопольский район. 26 апреля под вечер враг атаковал район из артиллерии, пострадали двое гражданских. 17 апреля в Никопольском районе был ранен один человек в результате вражеских обстрелов.

12 апреля Россия ударила по Никополю и повредила более 10 частных домов. Пострадавших вытаскивали из-под завалов.

Также враг атакует регион беспилотниками. В конце марта вражеские дроны атаковали Никополь и Марганецкую общину, в результате чего пострадал мужчина.

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