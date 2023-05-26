Сегодня в ночи над областью силы ПВО сбивали ракеты и шахеды РФ.

В ночь на 26 мая армия РФ запустила по Днепропетровской области 5 крылатых ракет и 6 дронов "Шахед". Накануне враг ночью атаковал Украину 36 дронами.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. По его данным, ориентировочно такое количество целей сбили бойцы Воздушного командования "Восток".

"Предварительно только военные из Воздушного командования "Восток" этой ночью над областью сбили 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов", - указал он.

Во время массированной атаки удар пришелся по городу Днепр. В одном из частных домовладений произошел пожар: "Повреждены 2 дома и авто. Занялось и на двух частных предприятиях. Огонь спасатели укротили", - уточнил глава ОВА.

Также в городе повреждена местная заправка, ранения получил ее работник. Сейчас он лечится дома. Кроме этого, значительные разрушения понесло транспортное предприятие.

Также от ударов БПЛА пострадала Никопольщина. Там россияне обстреляли Марганецкую общину. По предварительным данным, никто из украинцев не пострадал.

Ночная атака по Украине - первые последствия

Напомним, что в ночь на 26 мая в Украине существовала немалая ракетная опасность из-за массированной атаки оккупантов. Не игнорировать тревогу призвали, в частности, в Киевской ОВА - по столице и области россияне запустили ракеты и дроны. Это произошло около 3 часов ночи.

Утром в ОВА Киевской области уточнили, что все вражеские цели удалось сбить. Взрывы раздавались в Оболонском районе Киева. Там зафиксировано падение обломков ракеты на один из торгово-развлекательных центров, а также на авто.

Кроме этого, один из обломков упал на частный дом в Шевченковском районе. По предварительным данным, серьезных последствий нет.

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