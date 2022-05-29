Указанное вооружение способно кардинально изменить ситуацию на фронте.

Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, которые США могут поставить в Украину, значительно усилят возможности ВСУ наносить удары по глубине российской обороны или боевым порядкам противника.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире Радио НВ.

По его словам, указанные системы работают в двух форматах – на расстоянии 25−30 км и до 300 км, что вызывает "истерику" в Кремле:

"Первый – это система залпового огня, которая может вести огонь на расстоянии 25−30 км. И для нас это очень важно, потому что столь небольшие мобильные средства поражения будут позволять нам очень серьезно влиять на противника…. Один из модулей способен направлять ракету на расстояние до 300 км. Это вызвало истерическую реакцию в Кремле и даже кремлевские пропагандисты захлебывались от ярости, когда рассказывали о том, что такое оружие скоро поступит".

Грабский уверен, что ракетные системы HIMARS способны кардинально изменить ситуацию на фронте:

"300 км – и для нас будут доступны цели в Крыму, из которых осуществляется обеспечение ракетных обстрелов нашей территории. Ситуация будет меняться уже коренным образом, ведь мы сможем уничтожать на далеком подходе и зоны обеспечения, и конвои, и склады, и пункты управления".

Напомним, ранее сообщалось, что США одобрили отправку Украине РСЗО большой дальности.

Вас также могут заинтересовать новости: