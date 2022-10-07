Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Количество погибших в результате вчерашних ракетных ударов по Запорожью возросло до 11. Спасти удалось 25 человек.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на утро 7 октября, продолжается проведение аварийно-спасательных работ на месте разрушенных жилых домов в результате ракетных ударов 6 октября", - говорится в сообщении.

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Так, по одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома разблокирован 8 погибших, спасены 6 человек, из которых 5 были госпитализированы.

По другому адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома разблокирован трех погибших человек, спасено 15 человек, 8 из которых госпитализированы.

"Всего спасен 21 человек, погибло 11 человек", - добавили в ГСЧС.

Уточняется, что по состоянию на 7:00 к работам привлечены 45 спасателей.

Ракетная атака по Запорожью: что известно о вчерашнем военном преступлении РФ

Как сообщал УНИАН, 6 октября российские оккупанты ударили ракетами по жилым кварталам Запорожья. Удары пришлись на многоэтажки, под завалами оказались люди.

Вечером 6 октября сообщалось о 7 погибших в результате ударов.

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