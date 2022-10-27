Два "Shahed-136" уничтожили другие подразделения Сил обороны Украины.

За два часа Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 17 дронов-камикадзе иранского производства, которые запустили российские оккупанты.

Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ.

"Оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе иранского производства. Так, с 22.00 по 24.00 ч 26 октября, было выпущено более двух десятков "Shahed-136". 17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

Еще два "Shahed-136" уничтожили другие подразделения Сил обороны Украины.

"Пятнадцать "шахидов" уничтожено в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой областях. Высокую эффективность боевой работы показало вооружение предоставленное Украине западными партнерами. Спасибо союзникам! Кроме того, в зоне ответственности воздушного командования "Восток" зенитным ракетным подразделением уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - отметили в командовании.

Использование иранских дронов в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. При этом иранские власти официально отрицают продажу беспилотников России и утверждают, что оружие попало в Россию через третьи страны.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов.

20 октября генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на территорию России прибыли иранские советники и инструкторы по использованию беспилотных летательных аппаратов. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БПЛА "Shahed-136" и перспективных БПЛА "Arash-2".

Вас также могут заинтересовать новости: