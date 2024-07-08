Россиянам была важна эта атака с информационной целью, считает Анатолий Храпчинский.

Россияне специально атаковали Киев днем, чтобы нанести как можно больший вред гражданскому населению, заявил в эфире телемарафона авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Комбинированная атака с использованием как крылатых, так и аэробаллистических ракет. Тактика РФ не меняется с 2014 года - это тактика террористического государства, которое пытается нанести как можно больше вреда гражданскому населению", - сказал Храпчинский.

Он также добавил, что оккупанты спешили нанести удар по Украине, пока Киев не получил от партнеров большего количества систем противовоздушной обороны.

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"Последние информационные поводы, которые уже освещают, что мы уже вскоре получим определенное усиление по системам ПВО, это возмущает россиян и они пытаются действовать как террористы. С нашей стороны должен быть более отработанный механизм по применению, увеличение номенклатуры вооружения и географии использования западных образцов вооружения и удары по РФ. Поскольку такие удары будут продолжаться, пока мы не уничтожим такие объекты, которые используют для базирования авиации россияне, а также, склады или предприятия, которые производят эти ракеты", - отметил эксперт.

По словам Храпчинского, российская массированная атака имела в первую очередь информационный характер на фоне событий, которые происходят на международной арене.

"Я думаю, здесь глобально - у нас накануне саммит НАТО, у нас сейчас голубь мира Орбан находится в Китае. Так это еще и информационно происходят удары, чтобы показать западным партнерам, что Путин не планирует останавливаться. Даже если будут увеличение ПВО, предоставление оружия, приближение Украины к вступлению в НАТО. Так что это был более знаковый удар для Путина, они долго накапливали оружие. Последние массированные обстрелы происходили с малым количеством ракет", - подытожил Храпчинский.

Массированный обстрел России по территории Украины: что известно

Российские оккупанты днем, 8 июля, нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. По данным по состоянию на 12:30 известно о по меньшей мере семи погибших и 25 пострадавших в результате атаки оккупантов по столице.

Кроме того, оккупанты обстреляли и Днепр и область. В частности, в Кривом Роге известно о по меньшей мере 10 погибших и 31 раненом. По словам мэра Кривого Рога, после удара оккупантов есть несколько попаданий. В частности - по административному зданию промышленного предприятия.

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