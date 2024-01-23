Враг атакует Украину с Ту-95МС и Ту-22М3.

Сегодня, 23 января, рано утром украинские военные зафиксировали вылет нескольких российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о риске запуска ракет.

Обновлено 6:35. Как сообщает ПС ВСУ, первая группа ракет заходит в воздушное пространство Винницкой области и удерживает западный курс.

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Вторая группа находится на границе Полтавской и Киевской областей и также движется по западному курсу.

"Ракеты двигаются по границе Киевской и Черкасской областей", - добавили в ведомстве.

Обновлено 6:26. Первая группа ракет на границе Киевской и Черкасской областей. Движется с юго-западным курсом.

Вторая группа в северной части Полтавщины двигается с юго-западным курсом.

Обновлено 6:21. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предупредил, что будет работать ПВО. Тревогу не игнорируйте и уходите в укрытие.

Обновлено 6:18. По предварительной оценке, сейчас в воздушном пространстве РФ 2 Ту-22М3 с аэродрома Оленья (Мурманская область) и 2 Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область).

Ракета в Сумской области имеет западный курс. Первая ракета зашла в воздушное пространство Черкасской области, курс западный.

Обновлено 6:13. Ракета летит в направлении Миргорода. Это, вероятно, Х-59.

Также зафиксирован взлет бортов Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область).

В 6:02 стало известно, что первая группа ракет уже в Сумской области и летит в направлении Полтавщины.

Атака на Украину - последние новости

Днем во всех областях дважды раздавалась воздушная тревога, когда российские оккупанты поднимали в небо МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Уже вечером они запустили несколько групп дронов на границе Херсонской и Николаевской областей.

Ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. В 03: 58 ее отменили.

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