Манипуляции с "Орешником" - это давление России на Запад, а не на Украину, считает Нарожный.

У Украины нет систем или средств ПВО, способных сбивать ракеты "Орешник". Об этом в эфире "Radio NV" напомнил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, комментируя первую полностью роботизированную атаку Сил обороны Украины.

"Он сбивается средствами ПВО в верхних слоях атмосферы. У нас даже близко таких средств нет. Теоретически мы можем сбивать боеголовки. Давайте вспомним МиГ-31К, который постоянно почему-то взлетал с Саваслейки, приземлялся. А у нас постоянно объявляли тревогу. Это больше психологическое давление, а не реальная угроза", - сказал Нарожный.

Он добавил, что с военной точки зрения запуск Россией "Орешника" не имеет никакого смысла.

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"Он несет боеголовку весом 1,2 тонны. Она раскрывается, из нее выпадают шесть суббоеголовок. И из каждой из них еще шесть. Мы имеем 36 бомб весом примерно 30 килограмм, а может и меньше. Та ракета "Искандер", которую сбили в центре Киева - она несла боеголовку 450 килограммов. Неприятная ситуация. Но как она повлияла на ход боевых действий? Никак", - пояснил Нарожный.

В то же время эксперт отметил, что российские манипуляции с использованием "Орешника" - это давление не на Украину, а на западных союзников.

"Что у нас (россиян - УНИАН) есть оружие, которое очень скоростное, может за полчаса долететь до какой-то европейской столицы и там ударить. Это больше бряцание оружием, давление на наших союзников, а не на нас. Как мы видим - не очень (действует это давление - УНИАН). Ведь если бы оно действительно работало на союзников, то они сказали бы Украине "до свидания", перекрыли нам поставки оружия. Но мы видим, что союзники продолжают поддержку Украины", - добавил Нарожный.

Ракета "Орешник": важные новости

В последнее время Россия делает имитации с пусками "Орешника" по Украине. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что цель таких имитаций - попытка психологически давить на гражданское население.

Между тем авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что оккупанты могут нанести повторный удар "Орешником" по Украине. В то же время он добавил, что у россиян могут быть проблемы с разработкой таких ракет из-за зависимости от западных компонентов.

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