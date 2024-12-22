В то же время эксперт отмечает, что у россиян могут быть проблемы с этой ракетой.

Российские оккупанты хотят нанести повторный удар "Орешником" по Украине. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Анатолий Храпчинский - авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы.

"Такое зрелищное видео вышло в Днепре. И безусловно, они будут пытаться это сделать. Но вернемся к большинству неудачных разработок России. Та же ракета "Сармат" до сих пор не на вооружении. Поэтому вполне вероятно, что что-то не так с "Орешником", - сказал Храпчинский.

Эксперт отметил, что захватчики имеют проблемы с некоторыми компонентами для ракет. В частности, во время последних массированных обстрелов РФ использовала ракеты Х-101, в которых были старые, советские двигатели от ракет Х-55.

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"Это показывает определенную проблематику. Россия существенно зависима от западных компонентов. С учетом того, что они хотели сделать межконтинентальную баллистическую ракету на малое расстояние, они использовали старые советские элементы. Соединили, возможно, с какими-то западными элементами. Но не все работает сразу. Ведь надо сделать большое количество просчетов, качественный анализ. И факт первого запуска, который был вроде бы удачный для россиян, подтверждает, что есть определенная проблематика", - добавил Храпчинский.

Ракета "Орешник" - последние новости

Накануне в Пентагоне сообщали, что Россия может снова попытаться применить "Орешник" для ударов по Украине. В то же время там отметили, что такие удары не повлияют на ситуацию на поле боя.

Тем временем российский диктатор Путин в очередной раз заявил, что ни одна система ПВО в мире не способна сбить "Орешник". Он также предложил Западу провести "высокотехнологичную дуэль XXI века" для доказательства мощности ракеты, применив ее для удара по Киеву.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею Путина ударить "Орешником" по Киеву. В частности, он назвал Путина отморозком.

Тем временем Россия делает имитации пусков "Орешника" по Украине с полигона "Капустин Яр". По мнению эксперта Александра Коваленко, таким образом Москва пытается психологически давить на Киев.

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