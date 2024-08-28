Встреча была созвана по просьбе Украины.

Во время заседания Рады Украина - НАТО, созванного после самой масштабной атаки России 26 августа, союзники подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины.

"Украина продолжает ежедневно перехватывать российские ракеты, спасая бесчисленное количество жизней. Но способность Украины поддерживать свою оборону требует увеличения поставок и поддержки. После последнего российского нападения члены Альянса сегодня (28 августа - УНИАН) снова подтвердили, что увеличивают свою военную помощь Украине. Мы должны продолжать обеспечивать Украину техникой и боеприпасами, необходимыми для защиты от вторжения России. Это жизненно важно для способности Украины продолжать борьбу", - отметил во время встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Встреча была созвана по просьбе Украины и проходила на уровне послов. Министр обороны Украины Рустем Умеров, который принял участие во встрече по видеосвязи, рассказал о текущей ситуации с безопасностью и первоочередных потребностях Украины.

Видео дня

Как известно, Рада Украина - НАТО был создан на саммите НАТО в июле 2023 года и служит форумом для совместных консультаций, принятия решений и деятельности между НАТО и Украиной. На заседаниях совета обычно присутствуют послы стран-членов НАТО и украинские официальные лица.

Помощь от НАТО - последние новости

Накануне стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал заседание Рады Украина - НАТО по просьбе Киева. Reuters отметило, что встреча происходит на фоне недавних волн тяжелых российских ударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре.

В июле прошел саммит НАТО, накануне которого стало известно, что в Альянсе планируют создать должность ответственного за предоставление долгосрочной поддержки для Украины, которую предоставляют и будут предоставлять страны-члены Альянса. Эту должность займет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет находиться в Киеве.

Во время самого саммита одной из главных тем для обсуждения стало обеспечение безопасности военной помощи Украине от НАТО на фоне возможного прихода к власти в США Дональда Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: