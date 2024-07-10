Страны-слены альянса думают над вариантами, как защитить помощь Киеву на случай, если к власти в США придет Дональд Трамп.

На фоне возможного президентства Дональда Трампа, партнеры Украины в НАТО стараются обезопасить военную помощь альянса от потенциального влияния на нее этого политика.

Напомним, он неоднократно заявлял, что закончит войну между РФ и Украиной "за 24 часа". По словам источников, это может означать, что он вынудит Украину отказаться от Крыма и части других оккупированных территорий. В противном случае страна больше не получит ни оружия, ни помощи от США.

Военный эксперт Густав Грессель из берлинского аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям", объяснил, что командование в Висбадене, которое возглавляет США, с ноября 2022 года координирует поставки оружия в Украину. А 14 июня генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс откроет штаб-квартиру для международной координации поставок оружия в Украину, пишет BILD.

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"До сих пор страны-члены НАТО и промышленность добровольно информировали возглавляемое США командование о своих поставках, сроках доставки и так далее. Теперь это станет более обязательным и институционализированным в рамках НАТО", - объяснил Грессель.

По его словам, военная помощь Украине со стороны НАТО "должна быть защищена от Трампа, потому что, если он встанет у руля, то может в любой момент закрыть американское командование [в Висбадене] одним росчерком пера". "Один указ - и его больше нет. Но чтобы закрыть натовское командование, нужно решение альянса, а его, конечно, так просто не получишь", - рассказали нюансы ситуации Грессель.

Источник издания в НАТО сообщил, что если Трамп отменит свою поддержку Украины, то альянс заменит "там [в Висбадене] американских генералов на французских, немецких или британских и продолжим действовать как прежде".

ПомощьНАТО Украине

Страны-члены НАТО выступают за постоянную помощь Украине. Они даже заговорили о том, что ее нужно перевести на постоянную основу.

При этом Дональд Трамп, еще не ставши президентом США, уже неоднократно угрожал перекрыть американскую помощь Украине и заявлял, что прекратит войну в Украине за сутки, правда не рассказал, каким образом.

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