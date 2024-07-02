О таком решении намерены объявить на саммите Альянса в Вашингтоне.

В НАТО планируют создать должность ответственного за предоставление долгосрочной поддержки для Украины, которую предоставляют и будут предоставлять страны-члены Альянса. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По информации журналистов, эту должность займет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет находиться в Киеве. Он будет заниматься долгосрочными потребностями Украины в военной модернизации и невоенной помощи. Чиновник будет предоставлять отчеты перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе и перед новым командованием, которое будет создано в Висбадене, чтобы координировать поставки военной помощи Украине и подготовки бойцов ВСУ.

В WSJ добавили, что о таком решении станет известно на саммите Альянса в Вашингтоне.

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"Основная причина изменений заключается в том, чтобы защитить усилия по оказанию помощи Украине от Трампа. Вместо того, чтобы Вашингтон отвечал за управление обучением и помощью, НАТО будет отвечать за это. Поэтому даже если США уменьшат или прекратят поддержку этих усилий, они не будут ликвидированы", - объяснил Иво Даалдер, который был послом США в НАТО с 2009 по 2013 год.

В издании добавляют, что новые шаги также показывают важное изменение в позиции НАТО, ведь сначала Альянс держался на расстоянии от военной кампании в Украине, чтобы его не обвиняли в том, что он является стороной конфликта. Однако теперь организационные изменения говорят о том, что НАТО готов взять на себя более существенную роль в помощи Киеву в борьбе с Россией.

"Поскольку союзники по НАТО предоставили более 90% общей помощи Украине в сфере безопасности, НАТО является естественным местом для координации помощи, чтобы обеспечить Украине большую способность защищать себя сейчас и в будущем", - подчеркнул высокопоставленный представитель Государственного департамента США.

НАТО и Украина - последние новости

Ранее военный эксперт Джордж Эллисон заявил, что НАТО без поддержки США будет иметь серьезные проблемы в случае возможного нападения со стороны РФ.

"Россия, несмотря на свой огромный арсенал до 13 000 танков и более тысячи истребителей, продемонстрировала серьезные недостатки, включая проблемы с логистикой и значительные потери техники. Если Россия не смогла победить Украину, ее шансы против значительно больших и передовых сил НАТО - даже без США - кажутся мизерными", - отметил он.

В то же время бывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен отметил, что страны НАТО не готовы ко второму президентству Трампа. Однако он отметил, что сейчас Европа более подготовлена, чем в 2016 году, когда Трамп впервые победил на выборах.

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