Заседание Совета обычно посещают послы стран-членов НАТО и украинские чиновники.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает заседание Совета Украина – НАТО по просьбе Киева. Оно должно состояться в среду, 28 августа, сообщила пресс-секретарь альянса Фарах Дахлалла.

"Заседание состоится на уровне послов. Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует членов Альянса по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях в силах и средствах", – приводит ее слова Reuters.

Отмечается, что Совет Украина – НАТО был создан в прошлом году с целью обеспечения более тесной координации между Альянсом и Киевом. Заседание Совета обычно посещают послы стран-членов НАТО и украинские чиновники.

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"Завтрашнее заседание происходит после недавних волн тяжелых российских ударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре. Члены НАТО оказали значительную поддержку украинской противовоздушной обороне и они привержены дальнейшему укреплению обороны Украины", – подчеркнула пресс-секретарь.

Украина и НАТО: вы могли это пропустить

Президент Чехии Петр Павел высказал мнение о том, что Украина может вступить в НАТО, даже если не вернет всю свою территорию, оккупированную Россией. Он напомнил о Западной Германии, которая присоединилась к НАТО в 1955 году, прежде чем объединиться с советским сателлитом Восточной Германией в 1990 году, как пример присоединения оккупированной территории к военному альянсу.

Ранее издание Politico писало, что в случае победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа некоторые члены НАТО могут отказаться от поддержки Киева.

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