Россияне пытаются принудить жителей Харьковщины сотрудничать с армией РФ и пополнять ее ряды.

Оккупанты вывезли один из заводов города Волчанск на территорию России, а на его месте обустроили пыточную. В ней людей силой принуждают сотрудничать с врагом и вступать в ряды армии РФ.

Информацией об этом в эфире национального телемарафона поделился глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, когда рассказывал о ситуации на временно оккупированной территории Харьковщины.

"В городе Волчанск оккупанты вывезли один из заводов на территорию Российской Федерации, а в помещениях этого завода обустроили определенную тюрьму — настоящий концлагерь, где людей подвергают определенным пыткам, заставляют сотрудничать с ними, вступать в ряды вооруженных сил [РФ] и тому подобное", — сообщил Синегубов.

Далее глава ОВА рассказал, что в Изюме рашисты тоже пытались проводить мобилизацию. Они заставляли либо выезжать на территорию РФ, либо присоединяться к войску агрессора. По словам Синегубова, люди держатся и противятся вступлению в армию оккупантов.

Руководитель ОВА также сообщил, что организовать эвакуацию из Изюма не получается — россияне не согласовывают гуманитарные коридоры. Сейчас людей вывозят из Барвенково, на подступах к которому ведутся бои.

Напомним, за прошлые сутки на Харьковщине в результате обстрелов врага погибли три человека. Еще семь получили разные ранения и были доставлены в больницы.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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