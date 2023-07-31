Детей из этого района вывезли в рамках принудительной эвакуации.

Город Волчанск Харьковской области, что в 4 километрах от границы с врагом, пробыло под оккупацией полгода – с февраля по сентябрь 2022 года. С тех пор здесь не было ни одного дня без обстрелов.

Как говорится в сюжете ТСН, треть жилых домов превратилась в руины, а улицы преимущественно пустуют, так как люди прячутся от прилетов по еще уцелевшим домам. Газа здесь нет уже 10 месяцев. Но несмотря на все здесь до сих пор остаются жить около 4 тысяч человек.

В этих крайне непростых условиях местные жители, среди которых немало пожилых людей, продолжают ухаживать за скотом, засаживать огороды, убирать улицы.

Рынок в Волчанске после удара оккупантов выгорел дотла, и люди нашли новое место для торговли – отдают овощи за бесценок, пытаясь заработать хоть какие-то деньги.

"5 гривен. Такая цена (килограмма любых овощей - УНИАН), некому покупать. Людей нет, выехали все. Я работала на Агрегатном заводе секретарем у директора. А теперь все. Нас распустили. Нет ничего. У меня теплицы две было. Вот разбило одну теплицу. Ну что? Накрыли пленкой и снова выращиваем", – рассказывает местная жительница.

Из некоторых населенных пунктов Волчанской общины уже вывезли детей в рамках принудительной эвакуации. Но люди старшнего возраста покидать родной дом наотрез отказываются.

"Сыплется все. Ударили. Тут так, так тряслось. А я сижу в уголке и думаю: "Боже". ... Оно, знаете, вот, как порох, и вот мне попало на бок как раз", – вспоминает 81-летняя Валентина Каплий, которая была ранена во время одного из обстрелов и потеряла внука во время атак РФ.

Во время каждого удара дом Валентины вздрагивает от взрывной волны, поэтому наготове всегда ведра с глиной – чтобы быстро залатать трещины.

"Не хочу уже [выезжать]. 81 год. Пусть убивают. Я больше не хочу. Уже я ничего не боюсь", – говорит женщина.

Волчанск после деоккупации

Россияне оккупировали город 24 февраля 2022 года – в первый день полномасштабного вторжения на территорию Украины. На протяжении долгих месяцев оккупации здесь, как и на других территориях, куда заходили россияне, оккупанты похищали, пытали, убивали местное население и представителей власти.

12 сентября оккупанты окончательно бежали из города, но с тех пор они прекращали терроризировать население приграничного населенного пункта ежедневными ударами из минометов, артиллерии и не только. Значительная часть жилых домов в городе разрушена, как и поликлиника, местный рынок и другие многочисленные инфраструктурные объекты.

Россияне ежедневно продолжают убивать гражданское население Волчанска. За прошедшие сутки в городе, по информации ОВА, было повреждено 4 жилых дома, получил ранение 84-летний мужчина.

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