Возможного душегуба сняли еще в одном видео, узнали активисты.

Вероятный участник пыток и убийства украинского военнопленного не калмык, а якут.

Возможный палач засветился еще на одном видео - его сняли российские пропагандисты, сообщает в Telegram Международное разведывательное сообщество InformNapalm.

По данным активистов, оккупант был вместе с наемниками подразделения "Ахмат", которыми командует командир-якут с позывным "Белый".

"Обращаем внимание, что в сети активнее всего распространяется идентификация, которую мы считаем ложной. Чаще всего пишут, якобы это (возможный палач - Ред.) "Виталий Арошанов из Республики Калмыкия", но и черты лица и косвенные признаки указывают, что это боевик другой национальности, не калмык, а якут", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля в сети опубликовали видео, на котором видно, как оккупант отрезал гениталии канцелярским ножом пленному в форме украинской армии.

Позже стало известно, что воина застрелили и тащили по земле, привязав к ногам веревки.

В Офисе генпрокурора сообщили, что начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине сообщили, что шокированы видеозаписью с пытками.

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