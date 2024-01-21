Противник понимает, что наши воины рано или поздно снова перейдут в контрнаступление, отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск армии Украины.

Российские оккупанты пытаются захватить Оскольское водохранилище в Харьковской области, которое имеет большое значение для обороны Украины.

Об этом рассказал военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Эспрессо". "Они будут пытаться продавливать постоянно всю линию фронта - это однозначно. Что касается Лимано-Купянского направления, для них конечная цель - это Оскольское водохранилище, направление Изюма, откуда они были выбиты в рамках наступательной нашей операции. Это вопрос имиджевый для них, вторая армия мира ужасно проиграла бой за Харьков. Конечно, что они всегда будут пытаться взять реванш на этом направлении", - пояснил Тимочко.

По его словам, враги понимают, что ВСУ рано или поздно снова перейдут в наступление, и Оскольское водохранилище, по их оценкам, на восточном направлении может создать угрозу прорыва для ВСУ.

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"А также, скажем, выйти на водный рубеж, который имеет почти 80 км - это бы добавило им возможность выстроить какие-то инженерные укрепления на этом направлении, хотя опять же, когда они отступали в свое время с Харьковщины, то пробовали по Оскольскому водохранилищу выстроить фортификации, но тогда настолько была большая паника в их войсках, что они забросили это только начав какие-то элементарные подготовительные работы", - пояснил он.

Тимочко также подчеркнул, - не стоит забывать, что враг все же свои ошибки на этом направлении должен был учесть. "Путину (российский диктатор Владимир Путин, - Ред.) позарез нужны победы. Вы же видите, он всегда может подать маленький хутор, через свою пропаганду, как победу. Он, видимо, и хочет где-то выступить на фоне декорации, как в свое время Наполеон на фоне египетских пирамид. Это все Путин, вообще там бои на этом направлении потеряли военное значение для них", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, российские захватчики несколько уменьшили количество ударов на Таврическом направлении, однако Силы обороны готовятся к увеличению активности врага.

"По состоянию на 6.00 сегодняшнего утра враг в течение двух суток не наносил в нашей операционной зоне авиаударов. Впрочем, вчера несколько увеличил активность артиллерии - зафиксировано 703 артобстрела. За прошедшие сутки было меньше боестолкновений, всего 30, и применений FPV-дронов. Но враг перегруппировывается, и мы готовимся к увеличению его активности", - заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" - бригадный генерал Александр Тарнавский.

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