В операционной зоне ОСУВ "Таврия" общие потери захватчиков составили 296 человек и 27 единиц военной техники.

Российские оккупанты несколько уменьшили количество ударов на Таврическом направлении, однако силы обороны готовятся к увеличению активности врага.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" - бригадный генерал Александр Тарнавский.

"По состоянию на 6.00 сегодняшнего утра враг в течение двух суток не наносил в нашей операционной зоне авиаударов. Впрочем, вчера несколько увеличил активность артиллерии - зафиксировано 703 артобстрела. За прошедшие сутки было меньше боестолкновений, всего 30, и применений FPV-дронов. Но враг перегруппировывается и мы готовимся к увеличению его активности", - заявил он.

Видео дня

По словам командующего, основные усилия оккупанты вчера сконцентрировали возле Авдеевки, Невельского и Первомайского.

В частности, как отметил Тарнавский, на Авдеевском направлении отбито 23 атак противника, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка - отбито 6 атак.

Он также проинформировал, что одну неудачную попытку идти вперед враг совершил западнее Вербового. В частности, на Запорожском направлении уничтожена еще одна российская БМД-4.

"В операционной зоне ОСУВ "Таврия" общие потери захватчиков составили 296 человек и 27 единиц военной техники. В частности, три танка, одна ББМ, одна артсистема и шесть автомобилей. Прекратил существовать один склад боеприпасов противника", - добавил командующий.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районе Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

За минувшие сутки враг нанес 3 ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области) и 4 авиационных удара, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Также ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Украинская ПВО уничтожила 1 вражеский дрон.

Вас также могут заинтересовать новости: