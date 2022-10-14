Также он заявил, что украинцы перекрыли водоснабжение в оккупированный Россией Крым, поэтому российским войскам пришлось "зайти и открыть воду в Крым".

Президент России Владимир Путин заявил, что у него не было намерений уничтожать Украину.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Нет, конечно", - сказал он.

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Так Путин ответил на вопрос, сможет ли в будущем существовать Украина как независимое государство.

Также он заявил, что украинцы перекрыли водоснабжение в оккупированный Россией Крым, поэтому российским войскам пришлось "зайти и открыть воду в Крым".

Напомним, в Кремле неоднократно заявляли, что все цели войны с Украиной будут достигнуты, однако обычно уклоняются от ответа на вопрос, какими именно являются эти цели.

Ракетный удар по Украине

Российские оккупанты устроили массированный обстрел украинских городов утром 10 октября. Были зафиксированы "прилеты" по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской и других областях.

Известно, что Украину атаковали высокоточными ракетами. В частности, ракет Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

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