Путин призвал силовиков к еще более жесткому преследованию украинских граждан на оккупированных территориях.

Российский президент Владимир Путин обеспокоен "украинскими националистами" на оккупированных Россией территориях и перекладывает свои преступления на Украину.

На сегодняшнем заседании Совбеза РФ, на котором присутствовали и "гауляйтеры" из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей, Путин заявил, что мифические "националисты" "продолжают подвергать города и поселки артиллерийским и минометным обстрелам".

Ликвидацию коллаборантов на оккупированных территориях Путин назвал "терактами против представителей городской власти, правоохранительных органов, журналистов и общественных деятелей".

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Более того, Путин заявил, что такие "теракты" происходят и непосредственно на территории России, обвинив в их подготовке "потенциал третьих стран".

Путин призвал силовиков к еще более жесткому преследованию украинских граждан на оккупированных территориях: "... защитить людей и их безопасность, собственность от преступности, произвола и насилия".

Начавший вторжение против Украины Путин подчеркнул, что на оккупированных территориях "приходится с чистого листа выстраивать всю систему обеспечения общественной безопасности и законности".

Война против Украины - преступления россиян

Россия начала гибридную войну против Украины в 2014 году, незаконно оккупировав Крым и часть Донбасса, но в 2022-м Путин решился на полномасштабное вторжение под предлогом защиты людей Донбасса от "украинских националистов".

В течение года Украине удалось выгнать оккупантов из Киевской, Сумской, Черниговской областей, осенью - из северной части Харьковской и правого берега Херсонской области. Однако это не помешало Путину объявить об аннексии четырех областей Украины, в том числе неподконтрольных Кремлю районов.

В настоящее время весь наступательный потенциал россиян связан на боях за восток Украины, на других участках россияне сидят в обороне.

На оккупированных территориях оккупанты нередко совершают военные преступления - зафиксированы факты пыток нелояльного к московскому режиму населения, изнасилования женщин, детей и стариков, массовые казни гражданских, насильственной паспортизации и депортации детей в Россию.

Ни "референдумы", ни попытки Россией аннексии не признает весь цивилизованный мир.

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