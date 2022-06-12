По мнению Фельштинского, вскоре в войну вступит НАТО.

Россия терпит поражение в войне, которую она развязала против Украины, если в нее вступит НАТО, и это вскоре произойдет.

Такой прогноз озвучил"Апострофу" американский историк-исследователь современной России, доктор исторических наук Юрий Фельштинский.

Он также выразил убеждение, что смерть Путина войну не остановит из-за лояльного к ней окружения диктатора.

"Я думаю, что НАТО вступит в эту войну. Не в формате военной или финансовой помощи Украине, а в формате военной помощи всеми силами НАТО, потому что не будет другого выхода. Не потому, что НАТО хочет принять участие в этой войне. Альянс очень не хочет участвовать в этой войне, больше всего он хочет, чтобы все продолжалось как сейчас. Чтобы Украина воевала, российская армия буксовала, а НАТО поставляло бы вооружение. Я не думаю, что этот сценарий продлится слишком долго", - прогнозирует он.

Историк добавил, что выбора для Альянса не оставит сам Путин, потому что, вероятно, пойдет на расширение конфликта.

Накануне в отечественной разведке заявили, что в России есть план войны в Украине на 120 дней, а его дальнейшие корректировки будут зависеть от успехов на востоке.

Отметим, в НАТО неоднократно заявляли, что не планируют вступать в прямой военный конфликт с РФ.