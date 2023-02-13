В этой связи поддержка Украины будет усилена, подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин начал новые наступательные операции против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге накануне двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса, которое состоится 14-15 февраля в Брюсселе.

"Мы усилим и подкрепим нашу поддержку для Украины. Почти год со времени вторжения (полномасштабного вторжения РФ в Украину - 24 февраля 2022 года - УНИАН) - президент Путин не готовится к миру. Он начинает новые наступления. Мы должны продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для победы, и чтобы достичь справедливого и устойчивого мира", - подчеркнул Столтенберг.

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Генсек Альянса сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников завтра, 14 февраля, присоединится к заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-9") и к заседанию министров обороны НАТО. "Вместе мы рассмотрим срочные потребности Украины", - заявил Столтенберг.

Он назвал очевидным тот факт, что сейчас ситуация свидетельствует о необходимости быстрого логистического обеспечения Украины вооружением.

"Ключевые способности, такие как боеприпасы, топливо, запасные детали - должны попасть в Украину до того, как Россия может перехватить инициативу на поле боя. Скорость сохранит жизнь. Если Путин выиграет в Украине, - это станет для него и других авторитарных режимов посланием о том, что применение силы приносит вознаграждение. Это сделает мир более опасным и всех нас более уязвимыми", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

В то же время Столтенберг приветствовал последние объявления о предоставлении Украине новых танков, тяжелого вооружения и проведение учений для украинских военных. "Я рассчитываю на большие поставки", - сказал Столтенберг.

Он подтвердил, что Альянс будет выступать на стороне Украины столько, сколько это будет необходимо.

Война в Украине - новое наступление русских

Как сообщал УНИАН, ранее в ГУР сообщали, что Россия не имеет ресурсов для начала нового полномасштабного штурма. Однако в течение ближайших недель рашисты будут совершать определенные агрессивные действия. Издание Foreign Policy сообщило, что российские оккупационные войска готовятся к новому наступлению на Украину, и перечислило технику, которую РФ припасла для предстоящего удара.

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что задуманное крупное наступление россиян уже началось, но в РФ об этом не говорят. ВСУ стойко отражают вражеские атаки.

В свою очередь, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что новое массированное наступление России начнется весной. А сейчас российская армия пополняет запасы и перевооружается. Также о весеннем наступлении заявил председатель Военного комитета НАТО Адмирал Роб Бауэр.

Между тем, РФ активизировала наступательные действия сразу на нескольких направлениях, включая Авдеевский, Угледарский, Бахмутский. В районе Угледара во время последних штурмов украинские защитники уничтожали 150-300 российских морпехов в сутки.

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