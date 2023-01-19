Председатель Военного комитета НАТО сказал, что украинцы должны к этому готовиться.

Председатель Военного комитета Организации Североатлантического договора (НАТО) адмирал Роб Бауэр предположил, что Российская Федерация начнет новое наступление на Украину весной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бауэр сказал на пресс-конференции по итогам заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

В целом, если вы посмотрите на стратегические цели россиян – они не изменились. Следовательно, это является причиной, почему россияне, вероятно, перейдут к очередному наступлению. Это не то, о чем мы знаем наверняка, но это основывается на следующем предположении: если они не изменили свои стратегические цели, тогда, наиболее вероятно, что новое наступление произойдет весной", - отметил Бауэр.

Видео дня

Как сказал председатель Военного комитета альянса, украинцы должны к этому готовиться. Он добавил, что "украинцы думают об этом".

В то же время, по его словам, страны-члены Альянса совместно с Украиной изучают, какая наиболее необходимая помощь нужна украинцам и какую поддержку союзники могут оказать.

Угроза нового наступления России-подробности

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может начать весной новое наступление с оккупированных украинских территорий. Он сомневается, что РФ будет готовить повторное вторжение с территории Беларуси.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что оккупационная армия РФ может попытаться осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения в Украину или в марте.

В Пентагоне не видят появления новых наступательных группировок России. Частная военная компания "Вагнер" также не сможет повлиять на ход войны.