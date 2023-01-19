Председатель Военного комитета Организации Североатлантического договора (НАТО) адмирал Роб Бауэр предположил, что Российская Федерация начнет новое наступление на Украину весной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бауэр сказал на пресс-конференции по итогам заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.
В целом, если вы посмотрите на стратегические цели россиян – они не изменились. Следовательно, это является причиной, почему россияне, вероятно, перейдут к очередному наступлению. Это не то, о чем мы знаем наверняка, но это основывается на следующем предположении: если они не изменили свои стратегические цели, тогда, наиболее вероятно, что новое наступление произойдет весной", - отметил Бауэр.
Как сказал председатель Военного комитета альянса, украинцы должны к этому готовиться. Он добавил, что "украинцы думают об этом".
В то же время, по его словам, страны-члены Альянса совместно с Украиной изучают, какая наиболее необходимая помощь нужна украинцам и какую поддержку союзники могут оказать.
Угроза нового наступления России-подробности
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может начать весной новое наступление с оккупированных украинских территорий. Он сомневается, что РФ будет готовить повторное вторжение с территории Беларуси.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что оккупационная армия РФ может попытаться осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения в Украину или в марте.
В Пентагоне не видят появления новых наступательных группировок России. Частная военная компания "Вагнер" также не сможет повлиять на ход войны.