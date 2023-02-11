В США заявляют, что путинские военные используют зимний период для пополнения запасов и перевооружения.

Вероятно, Россия весной планирует пойти в наступление на украинские территории. А в зимний период она взяла тактику на истощение украинцев и восстановление собственных сил и перевооружение. Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Укринформ".

Он подчеркнул, что сейчас идут ожесточенные бои на Донбассе, особенно вокруг Бахмута. Такое Кирби напомнил, что Путин хочет усложнить жизнь украинцам обстрелами мирной инфраструктуры Украины.

Представитель Белого дома заявил, что Россия использует зимний период для пополнения запасов и перевооружения сил, чтобы "возобновить наступательные операции весной". Так что именно поэтому США и другие страны-партнеры Украины увеличивают военную помощь, чтобы подготовить ВСУ к тому, что россияне планируют весной.

Видео дня

Кирби выразил убеждение, что бои в Украине станут более жесткими, как только погодные условия улучшатся.

Новое наступление России на Украину

Как сообщал 9 февраля Институт изучения войны, Россия начала наступление в Луганской области. Оккупанты ищут там слабые места в украинской обороне и пытаются ее прорвать.

Издание Foreign Policy сообщило, что российские оккупационные войска готовятся к новому наступлению на Украину, и перечислило технику, которую РФ припасла для предстоящего удара.

Разведка, Минобороны и СНБО сходятся в том, что новое масштабное наступление России может начаться в Донецкой и Луганской областях. Еще есть предположение, что оккупанты могут пойти в атаку в Харьковской и Запорожской областях.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предположил, что Российская Федерация начнет новое наступление на Украину весной.

Вас также могут заинтересовать новости: