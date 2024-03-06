Игорь Романенко отметил, что в ближайшие два-три месяца задача Сил обороны - не допустить значительного продвижения войск противника.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал основные проблемы украинской армии на фронте. Он отметил, что одним из главных вопросов остаются резервы.

По его словам, стабилизация ситуации на фронте с дальнейшим ее улучшением для нас зависит не только от своевременного и широкого предоставления Украине западными партнерами боеприпасов и вооружений.

"Нам следует предпринимать свои усилия - и в ракурсе увеличения мощностей собственного ВПК, и в рамках мобилизации, с которой опоздали примерно на год. Путин пытается провести новую "красную линию". Мол, не присылайте помощь Украине в виде военных, а то и ядерку можем использовать! При этом сами россияне активно вербуют в свои вооруженные силы людей по всей планете. Потому что своими зеками и депрессивными регионами уже не вывозят. Известно, что на Херсонском направлении появились целые отряды темнокожих, навербованных россиянами. Африканцы, сирийцы, некоторые представители Латинской Америки давно воюют на стороне РФ. По мнению Путина, ему это можно. А Украине - нельзя. Пора ломать и эту его "парадигму". Но в первую очередь полагаться на свои силы - скорее принимать обновленное мобилизационное законодательство", - заявил Романенко в интервью изданию "Телеграф".

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При этом он указал, что задачи стратегической оборонительной операции выполнять сложно, ведь россияне наступают большими силами вдоль всей линии фронта длиной около 1,5 тысячи км.

"Сейчас остановить этот процесс мы не можем. У россиян есть резервы для продолжения наступлений. У нас же - ограниченное количество сил и средств. Подтверждением чему стали боевые действия в Авдеевке и окрестностях. В город пришлось срочно направлять 3-ю штурмовую бригаду, сняв ее с другого участка фронта, чтобы обеспечить нормальный отход авдеевского гарнизона. Это более-менее удалось. Но сам такой маневр демонстрирует, что у нас все плохо с резервами, ресурсами", - заявил эксперт.

В то же время он считает, что в ближайшие два-три месяца задача Сил обороны - не допустить значительного продвижения войск противника, чтобы успехи врага не переросли из тактических - в оперативные и стратегические. К тому же генерал-лейтенант напомнил об успехах украинской армии, в частности речь идет о самолетопаде.

"У нас явно появились возможности для таких ударов и соответствующие дальнобойные средства. А противник в пылу наступательных действий не сразу это понял. И поплатился за это потерей за короткое время более десяти истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это уже привело к уменьшению использования тактической авиации РФ в районе линии фронта, как следствие - снизились удары КАБами. В стратегическом плане это также важно. Несмотря на то, что у противника на порядок больше авиации, мы за короткое время "вынесли" два его самолета А-50. Это был удар по системе разведки и управления. Что снизило общие возможности россиян для применения истребителей и бомбардировщиков, а соответственно и сузило их возможности на земле", - объяснил Романенко.

Потери РФ в Украине по состоянию на 6 марта - последние новости

По информармации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 6 марта, общие боевые потери армии Российской Федерации составили 420 270 человек.

Кроме того, защитники Украины превратили в метелоллом тысячи единиц военной техники РФ.

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