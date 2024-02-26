Россияне проводят стратегическую наступательную операцию, заявил Игорь Романенко.

Российские войска пытаются продвигаться по всей протяженности фронта 1500 километров, и где-то им это удается, рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Обозревателю".

"Враг не просто мог продвинуться. Можно посмотреть соответствующие карты, где видно, что на тактическом уровне им удается продвигаться, это действительно имеет место. Россияне проводят стратегическую наступательную операцию и с нашей стороны проводится стратегическая оборонная операция. Однако они собрали такой ресурс, что фактически пытаются проводить наступательные действия. Где-то эти действия успешны, как в Авдеевке", - отметил генерал.

При этом он назвал главные задачи ВСУ в рамках стратегической оборонной операции:

Видео дня

"Первое - остановить продвижение врага… Второе - уничтожить как можно больше живой силы и техники противника. При выполнении первых двух задач перейти к третьей - выиграть время, чтобы собрать силы и средства для дальнейших оборонных действий. Если найдем больше сил и возможностей, то для проведения действий по деоккупации, о которых говорил президент в конце прошлого года".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 410 700 человек личного состава. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 880 российских оккупантов.

Также РФ потеряла на поле боя не меньше: танков - 6555, боевых бронированных машин - 12478, артиллерийских систем - 9993, РСЗО - 1000, средств ПВО - 686.

Вас также могут заинтересовать новости: