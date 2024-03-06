"Минусовано" еще более 1 200 захватчиков, поделился Генштаб ВСУ.

В Украине общие потери России мощно увеличились за сутки и пересекли новую "красную линию" - теперь составляют более 420 тысяч захватчиков.

В течение суток ликвидированы еще 1 250 противников, и общее количество потерь достигло отметки 420 270 оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

По сведениям Генштаба, "минусовано" также много вражеской техники - 21 танк, 40 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, одна реактивная система залпового огня, 58 дронов оперативно-тактического уровня, одна крылатая ракета и один корабль/катер.

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Еще уничтожено 12 единиц специальной техники захватчиков и 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Захватчики пытаются атаковать защитников украинского государства на ряде направлений, однако наши воины, несмотря на то, что противники имеют преимущество в технике и живой силе, дают им достойный отпор. По состоянию на вчера было известно о ликвидации на нашей земле 419 020 российских оккупантов.

Кроме того, вчера стало известно, что возле Керченского пролива украинские морские дроны ударили по российскому патрульному кораблю "Сергей Котов", было уничтожено нескольких захватчиков, есть пострадавшие, а сам борт затонул.

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