Оккупанты пытаются дезориентировать украинское командование.

Россия готовит несколько вариантов развития боевых действий на территории Украины. Однако в открытых источниках доступны преимущественно ложные сведения. Оккупанты вбрасывают дезинформацию с целью дезориентировать украинское командование.

Такой комментарий дал 24 каналу представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он заявил: "Враг готовит разные сценарии. И частично занимается, в частности, дезинформацией, делая вбрасывание через разные инструменты тех или иных направлений, чтобы дезориентировать нас. От очень "экзотических", как, например, десант в Одессу. Потому что, по состоянию на сейчас, это выглядит суицидальным направлением для врага. Однако мы видели и другие их суицидальные действия".

Юсов отметил, что каждый имеет право анализировать информацию, которая находится в открытом доступе, однако доверять всему не стоит. Он также прокомментировал угрозу вторжения армии Беларуси. По словам представителя ГУР, на текущий момент ее нет, но "надо обращать внимание на риск".

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Юсов отдельно высказался о цели кремлевского диктатора Владимира Путина. Она осталась прежней: ведение геноцидной войны и уничтожение Украины.

"Это значит, что нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает", — подытожил Юсов.

Новое наступление России: что известно

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в середине декабря заявил, что российская мобилизация сработала. Агрессор готовит 200 тысяч оккупантов и предпримет новую попытку наступления на Киев.

Министр обороны Украины Алексей Резников предсказал активность на фронте с наступлением весны. По его словам, Россия могла подготовить ресурсы для атаки на юге и востоке.

Президент Владимир Зеленский 10 января подчеркнул, что рашисты собирают силы для новой эскалации.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) спрогнозировали продолжение войны в текущем году. Россия готовится к длительным боевым действиям и стремится вернуть инициативу в течение следующих шести месяцев.

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