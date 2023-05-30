Жители соседнего дома сообщили, что проснулись от жуткого звука.

Армия Российской Федерации совершила в ночь на 30 мая массированную атаку на Киев. В некоторых районах столицы зафиксированы повреждения в результате падения обломков российских дронов.

"Стоял в коридоре – взрыв, пламя, подошел к окну и понял, что в дом (прилетело – УНИАН)", - сообщил житель поврежденного дома Алескандр.

Жители пострадавшей многоэтажки в Голосеевском районе также рассказали, что проснулись от ужасных звуков. По их словам, в небе была вспышка, за которой последовал звук битого стекла.

Видео дня

"Мы выбежали на улицу, увидели, что здесь творится, это просто страх - эвакуация людей, верхние этажи горят", - вспоминают очевидцы из соседнего дома.

Ночная атака на Киев 30 мая - главные новости

В ночь на 30 мая Россия атаковала Киев и область дронами, которые поставил Иран. В результате попадания обломков в многоэтажку в Голосеевском районе погиб человек.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты запустили 31 дрон-камикадзе, но украинские силы ПВО сбили 29 "Шахедов". В свою очередь в КГВА уточнили, что российская атака была массированной, с разных направлений и в несколько волн.

Вас также могут заинтересовать новости: