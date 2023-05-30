Атака направлена на срыв планов украинских Сил безопасности и обороны по контрнаступлению.

После провала ракетного блицкрига зимой и в начале весны, когда россияне безуспешно пытались уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины и посеять панику среди общества, РФ изменила тактику. Об этом в заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщила пресс-служба ГУР.

"Тактика ракетных ударов изменилась. В основном, она направлена на то, чтобы усложнить или сорвать планы украинских Сил безопасности и обороны по дальнейшему освобождению оккупированных территорий", ― отметил он.

При этом, по его словам, для врага остается приоритетным поражение Киева.

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"Киев, сопротивляющийся, отогнавший от себя новейшую орду, остается непокоренной целью для агрессора. Поэтому опасность остается", - сказал Юсов.

Как пояснил представитель разведки, успешное освоение воздушными силами ВСУ предоставленных западными партнерами средств ПВО фактически нивелирует очередное ракетное нашествие россиян.

"Враг хотел бы показать, что их оружие "аналоговнет" может что-то сделать с украинским войском и западным оружием. Но получается, что нет. Сколько обстрелов подряд - фактически все цели сбиваются. Наши бойцы, воздушные силы, средства ПВО демонстрируют лучшие результаты", ― отметил Юсов.

По его словам, очередную волну ракетного террора агрессор использует для демонстративной пропаганды о якобы повреждении образцов западных вооружений.

"Попытка активная, массовая, беспрецедентная, но в значительной степени, это показательные выступления. Так часто и с такой же интенсивностью и количеством повторять подобные спектакли россияне не смогут", ― подытожил представитель ГУР.

Воздушный удар по Киеву 30 мая

Как сообщал УНИАН, в последние дни оккупанты совершают массированные атаки по украинским городам ракетами и БПЛА. В ночь на 30 мая враг совершил массированную атаку дронами-камикадзе на Киев. Их запускали несколькими волнами и с разных направлений. В целом, в результате ночной атаки на столицу, один человек погиб, 11 пострадали.

Днем 29 мая враг ударил по Киеву баллистическими ракетами "Искандер", все они были сбиты. А в ночь на 29 мая россияне совершили комплексную атаку сразу несколькими десятками ракет и дронов с минимальной результативностью.

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