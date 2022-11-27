Генсек заметил, что Россия жестоко реагирует на поражения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся использовать зиму как оружие, чтобы поставить Украину на колени.

Как пишет Welt, в НАТО четко видят, что Кремль реагирует на поражение в войне с большой жестокостью. Впрочем, зима не поможет армии Путина.

"С наступлением зимы Москва начала бомбить энергоснабжение Украины, чтобы поставить страну на колени. Путин пытается использовать зиму как оружие. Но ему это не удастся", - заявил Столтенберг.

Генсек отметил, что НАТО высоко оценивает предварительные поставки Германией оружия Украине. В частности, в Альянсе убеждены, что немецкие системы ПВО помогут защитить дома, школы и больницы от российских ракет. В то же время Столтенберг подчеркнул, что всем партнерам необходимо увеличивать поддержку Украины.

Война в Украине: прогноз на зиму

По мнению экспертов, накануне зимы русские войска в Украине вынуждены снижать интенсивность атак, однако, интенсивность боевых действий в ближайшие месяцы останется на высоком уровне, при этом ВСУ получат возможность освободить новые территории.

Аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что ВСУ могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем осенью.

Из-за поражений на фронте Россия начала уничтожать украинскую энергосистему. 10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Минэнергетики Украины заявило о том, что блэкаут начался во всей энергосистеме страны.

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