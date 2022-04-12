Александр Лукашенко назвал зверства российских войск в Буче "спецоперацией Британии".
Об этом он заявил во время встречи с Путиным в России.
"Это как в Буче. Вот мы обсуждали эту политику: все кричат. Ну, им надо было ввести этот очередной пакет санкций. Мы сегодня обсуждали подробно на эту "их" спецоперацию. Психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам нужны пароли, адреса и явки, номера автомобилей, на которых они приехали в Бучу, - ФСБ России может предоставить эти материалы", - заявил Лукашенко.
В свою очередь Путин заявил, что считает преступления в Буче "таким же фейком, как и использование Россией химоружия в Мариуполе".
Российский президент добавил, что Лукашенко якобы передал ему "документы по провокациям в Буче".
Как писал УНИАН, российские войска убили в Буче более 400 гражданских.
Тела граждан начали выявлять, а их насильственную смерть подтверждать после деоккупации населенных пунктов.
Кое-где рашисты покидали застреленных жильцов прямо посреди улицы.
Правоохранители выявили факты изнасилования женщин и девушек, пыток, мародерства и др.
Найдены массовые захоронения людей.
Россия отрицает причастность к преступлениям против гражданских, называя трагедию в Буче "провокацией" Украины.
После этого ЕС ввел пятый пакет санкций против РФ, однако воздержался от полного эмбарго на нефть и газ агрессора.