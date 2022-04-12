Россия отрицает причастность к преступлениям против гражданских в Буче, называя их "провокацией" Украины.

Александр Лукашенко назвал зверства российских войск в Буче "спецоперацией Британии".

Об этом он заявил во время встречи с Путиным в России.

"Это как в Буче. Вот мы обсуждали эту политику: все кричат. Ну, им надо было ввести этот очередной пакет санкций. Мы сегодня обсуждали подробно на эту "их" спецоперацию. Психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам нужны пароли, адреса и явки, номера автомобилей, на которых они приехали в Бучу, - ФСБ России может предоставить эти материалы", - заявил Лукашенко.

В свою очередь Путин заявил, что считает преступления в Буче "таким же фейком, как и использование Россией химоружия в Мариуполе".

Российский президент добавил, что Лукашенко якобы передал ему "документы по провокациям в Буче".

Как писал УНИАН, российские войска убили в Буче более 400 гражданских.

Тела граждан начали выявлять, а их насильственную смерть подтверждать после деоккупации населенных пунктов.

Кое-где рашисты покидали застреленных жильцов прямо посреди улицы.

Правоохранители выявили факты изнасилования женщин и девушек, пыток, мародерства и др.

Найдены массовые захоронения людей.

Россия отрицает причастность к преступлениям против гражданских, называя трагедию в Буче "провокацией" Украины.

После этого ЕС ввел пятый пакет санкций против РФ, однако воздержался от полного эмбарго на нефть и газ агрессора.

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