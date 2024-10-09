Сейчас Силам обороны Украины в первую очередь надо стабилизировать линию фронта, перестать терять украинскую территорию, минимизировать украинские потери, наносить врагу постоянные максимальные потери, а потом идти в наступление что-то возвращать.

Украине не удастся истощить Российскую Федерацию, если одни будут воевать, а все остальные будут находиться "на перекуре". Об этом Герой Украины, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого и командир легендарного батальона К2 Кирилл Верес сказал в эфире 24 Канала.

Комментируя перспективы военного истощения России, военный согласился, что надо уничтожать российскую военную технику и личный состав, но подчеркнул, что истощать Россию нужно не только на фронте.

"Пусть ребята, кто хакеры, валят их ту систему, информационно и медиа пусть валят там. Пусть валят на всех фронтах, чтобы они не знали откуда полетит вода. Вот тогда будет действенно. А когда валят только военные, а все на перекуре - это не бой", - подчеркнул Верес.

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Он убежден, что все должны прилагать усилия к уничтожению врага по всем направлениям. "Если одни бьются, а все курят. Это такое себе", - добавил он.

При этом, он удивлен слышать вопрос о том, как завтра удастся вернуться на границы 1991-го года.

"Я сам в это верю. Я знаю, что мы заберем", - отметил командир батальона К2, но уверен, что это не произойдет завтра или послезавтра.

При этом, он высказал предположение, что если бы удалось поддержали бунт главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который пытался организовать марш на Москву, то войну удалось бы тогда закончить.

"Надо было, чтобы наши пацаны туда зашли и с ними пошли и вместе надвинули всем. У нас есть много, я слышал, что люди такие черные операции делают. О таком даже и говорить нельзя. Но мы могли сделать и такое. Я в этом уверен на тысячу процентов", - сказал Верес.

По его убеждению, Украине в конце концов удастся все вернуть, и в частности, что россияне сами все отдадут.

"Но для этого должен пройти какой-то процент времени и должны сделать какие-то действия. Силой все это мы не заберем. У нас не хватит просто силы. У нас что, весь блок НАТО воюет? Нет, мы воюем здесь сами. Если бы здесь был весь остальной мир - это был бы другой вопрос", - сказал Верес.

По его мнению, Силам обороны Украины в первую очередь надо стабилизировать линию фронта, перестать терять украинскую территорию, минимизировать украинские потери, и наносить врагу постоянные максимальные потери, а потом идти в наступление что-то возвращать.

Перспективы истощения России

Как сообщал УНИАН, ВСУ на фронте прибегают к тактике медленного отступления с нанесением врагу максимальных потерь в таких боях. Идея заключается в том, чтобы максимально беречь собственные силы и уничтожать вражеские, пока враг не исчерпает силы.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что в 2024 году Россия не остановит наступление на фронте в Украине, но все происходящее намекает на то, что в 2025-м россияне не смогут наступать примерно таким же темпом и даже удерживать захваченные территории.

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