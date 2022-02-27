Лукашенко обратился к Зеленскому.

Президент Украины Владимир Зеленский не очень верит в результат переговоров украинской и российской делегаций на Припяти, но считает, что "пусть попробуют".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в видеообращении.

"Александр Лукашенко обратился ко мне, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять. Подчеркиваю, без всяких условий. Скажу откровенно, как всегда, я не очень верю в исход этой встречи. Но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Александром Лукашенко.

"Мы договорились, что украинская делегация встретится с Российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять", - сказал он.

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