В то же время россияне вообще не понимают, как стрелять по координатам.

Российский оккупант жалуется, что аэроразведка и артиллерия Вооруженных сил Украины слишком хорошо работают.

Об этом свидетельствует новый аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки.

Во время разговора с товарищем оккупант рассказывает, что количество ликвидированных россиян стремительно растет, как и потери техники. По его словам, у подразделения осталось 4 танка и примерно 100 военнослужащих. Захватчик критикует командование и замечает, что даже после подкрепления вперед они вряд ли пойдут.

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Оккупант заявил, что у россиян все настолько плохо, что они уничтожают свою технику, воспринимая ее за украинскую. Тем временем украинские воины работают слаженно и профессионально, говорит россиянин.

"В бинокль смотришь - ага, ангар, вот они (украинцы). Двое - х*якс там, в футболочке, или, бл*дь, вообще без футболочки - ага, "птичку" запустили, нах*й, "птичка" пожужала, координаты списала, нах*й, где технику увидела. Все, он по рации там "чик-чик", сказал, все - х*як, или двухстволка, или арта туда прилетела. Прямо в цель, прямо в точку, нах*й. А наши... Координаты даешь, они, нах*й, вообще, бл*дь, за три километра от уко*пов, куда-то туда стреляют, или, нах*й, вообще по своим. А укр*пы уже, наверное, там сидят и думают: "Вы что, русские, *банутые, что ли?", - делится оккупант.

Он добавил, что такая же ситуация с минометчиками. По словам оккупанта, на его глазах минометы сработали по русской пехоте. Недальновидностью оккупантов пользуются украинские воины.

"Только эти (пехота РФ - УНИАН) сказали: "Нах*я по своим х*ярите?"- х*якс, укр*пы уже перехват получили и туда же, нах*й, минометы закладывают", - рассказал захватчик.

Товарищ удивленно рассказывает оккупанту, что по телевизору говорят об успехах в Украине. Захватчик огорчил его, отметив, что россияне не могут удержать захваченные территории. Их накрывает украинская артиллерия и заставляет отступать.

Перехват разговоров оккупантов

Российские оккупанты нередко рассказывают родным о реалиях кровавой войны, которую Путин развязал против Украины. Недавно российский оккупант пожаловался, что мобилизованные русские быстро возвращаются домой, правда ранеными, или в гробах. По его словам, каждый день есть ликвидированные и раненые.

Несмотря на заявления пропаганды об "успехах на фронте", захватчики жалуются на постоянные обстрелы и полуокружение. Обещанного подкрепления до сих пор не дождались.

В частности, недавно один из российских оккупантов жаловался, что Вооруженные Силы Украины взяли в окружение силы "второй армии мира" вблизи Лимана Донецкой области.

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