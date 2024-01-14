Во время встреч были согласованы шаги для повышения эффективности применения войск.

В течение нескольких дней Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса".

"Вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой несколько дней работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса", - сообщил Залужный.

Залужный и Шаптала "провели плодотворную работу" с командующими направлений и командирами бригад, которые выполняют задачи на Донетчине, Херсонщине и Запорожье.

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"Согласовали шаги для повышения эффективности применения войск с учетом имеющихся ресурсов и оперативной обстановки", – отметил главнокомандующий ВСУ.

В свою очередь, с командующим Военно-морских сил они детально проработали вопрос о ситуации в акватории Черного моря.

Ситуация на фронте - последние новости

За прошедшие сутки, 13 января, Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте 840 российских захватчиков. Общие потери РФ по состоянию на сегодняшнее утро достигли 370 тысяч военных.

Кроме того, стало известно что российские оккупационные войска сосредоточились на крынках Херсонской области. Вражеские силы пытаются выбить украинских защитников с их позиций.

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