Там нет уже ни одного целого дома.

Российские оккупационные войска сосредоточились на Крынках Херсонской области. Вражеские силы пытаются выбить украинских защитников с их позиций.

"Там продолжается наша боевая работа по закреплению и расширению плацдарма, а враг пытается выбивать наши подразделения. Там фактически уже нет ни одного уцелевшего дома, работают артсредства одной и другой стороны. Кроме того, враг очень мощно бомбил этот регион", - сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в районе Крынок Россия сконцентрировала группировку из около 10 тысяч захватчиков. Военные в очередной раз призвали местных жителей выехать из зоны активных боевых действий.

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Бои за Крынки

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко недавно заявлял, что российские войска, вероятно, готовятся провести массированный штурм украинского плацдарма на левом берегу Днепра в районе села Крынки. В последнее время туда стягивают дополнительную технику,

Как писал Bild, плацдарм в Крынках на левом берегу Херсонской области стал одной из крупнейших ловушек для российских оккупантов от ВСУ за всю войну. Оккупанты посылают туда новые и новые колонны бронетехники, но ВСУ обстреливают их с правого берега.

Кроме того, у российских оккупантов на Левобережье Херсонской области серьезные проблемы с командованием и связью усугубляются. Захватчики по несколько часов ждут от командования разрешений на поражение артиллерией определенных целей, а командиры требуют предварительно предоставлять фото и видеоподтверждение этих целей.

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