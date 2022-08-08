Противник потратил на провальный обстрел Украины более $20 млн, узнали журналисты.

В понедельник, 8 августа, над Украиной было сбито четыре крылатых ракеты "Калибр", общая стоимость которых составляет почти $30 млн.

Украинская сторона за утро сбила ракет противника на $26 млн, пишет forbes.ua.

Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook сообщило, что были найдены обломки запущенной противником ракеты.

"Найдены обломки ракеты "Калибр", выпущенной россиянами 08 августа 2022 года в 10 часов утра!" - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля и обстреливали различными ракетами.

В середине июля президент Владимир Зеленский сообщил, что захватчики выпустили по нашей территории более трех тысяч ракет. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что всего было сбито 182 вражеские крылатые ракеты.

8 августа стало известно, что из акватории Черного моря утром был зафиксирован пуск четырех вражеских ракет "Калибр". Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские ракеты в южном и центральных регионах нашего государства.

Справка УНИАН. Крылатые ракеты "Калибр" были разработаны для реализации различных задач - некоторые боеприпасы могут поражать наземные цели, а некоторые являются противокорабельными. Возможно, на некоторые модификации этих ракет можно установить ядерный заряд. "Калибры" способны преодолеть расстояние более 1 500 км.

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