Сюда входят осужденные и регулярные военные, которые каким-то образом нарушили дисциплину.

Россия разворачивает карательные батальоны по опыту диктатора Иосифа Сталина. В их состав входят пьяные "мобики" и осужденные.

Как пишет Reuters, Россия собрала зэков и других солдат в штрафные подразделения, известные как отряды "Шторм-Z", и отправила на передовую в Украине. Это подтверждают 13 человек, осведомленных в ситуации, включая пятерых бойцов этих подразделений.

"Просто мясо"

"Штурмовики - это просто мясо", - сказал один солдат, дислоцированный в мае и июне недалеко от Бахмута.

Он сказал, что оказал медицинскую помощь группе из шести или семи раненых бойцов "Шторм-Z" на поле боя, хотя командир приказывал не делать этого. Оккупант сказал, что не знает, почему командир отдал приказ, но утверждал, что это демонстрирует то, что офицеры считают захватчиков со "Шторм-Z" менее ценными, чем обычные войска.

Солдат, пожелавший остаться неназванным, сказал, что в "Шторм-Z" отправляют всех оккупантов, которых хоть раз поймали в состоянии алкогольного опьянения. Командование отрядов "Шторм-Z" отказывается комментировать любую информацию об этом, как и Минобороны РФ.

Российские государственные СМИ сообщили, что отряды "Шторм-Z" существуют, что они участвовали в напряженных боях, а некоторые из их членов получили медали "За отвагу", но не разглашают, как они формируются и какие потери несут.

Журналисты Reuters первыми собрали исчерпывающую информацию о том, как отряды сформированы и развернуты, обратившись к нескольким источникам, которые непосредственно знают, что происходит.

Все источники агентства пожелали остаться анонимными. По их словам, штрафные отряды, каждый из которых насчитывает около 100-150 человек и входят в регулярные армейские подразделения, обычно отправляются на наиболее открытые участки фронта и часто несут большие потери на востоке и юге.

Трое из пяти штурмовиков этих подразделений и их родственники описали ужасные бои, в результате которых большая часть их отрядов была уничтожена.

Один боец, осужденный за кражу, который был завербован из тюрьмы, сказал, что все, кроме 15 из 120 человек в его подразделении, входившем в состав 237-го полка, были убиты или ранены во время боев под Бахмутом в июне.

Подразделения "Шторм-Z" подчиняются непосредственно Министерству обороны РФ. По словам опрошенных, в отрядах также объединяют осужденных, которые добровольно идут воевать в обмен на обещание помилования, и кадровых военнослужащих, наказанных за нарушение дисциплины.

Согласно Conflict Intelligence Team, независимой организации, которая следит за войной, отряды Storm-Z полезны российскому Министерству обороны, поскольку их можно развернуть как одноразовую пехоту.

"Штурмовики "Шторма" просто отправляются на самые опасные участки фронта, в обороне и в атаке", - сообщили Reuters в группе.

Хотя Министерство обороны России никогда не признавало создание подразделений Storm-Z, первые сообщения об их существовании появились в апреле, когда Институт изучения войны, американский аналитический центр, процитировал объединенный военный отчет о формировании таких подразделений.

Reuters не смог определить, сколько солдат в целом служит в подразделениях, хотя интервью с людьми, знающими этот вопрос, указывают на по крайней мере несколько сотен штурмовиков, которые в настоящее время находятся на передовой.

Президент Владимир Путин в пятницу упомянул об осужденных, воюющих в регулярной армии. Во время телевизионной встречи с небольшой группой регулярных российских военнослужащих он сказал, что ему известно, что двое их товарищей, бывших заключенных, были убиты во время боя.

"Они отдали жизнь за Родину и полностью сняли с себя вину", - сказал Путин, добавив, что семьям осужденных будет оказана помощь, не уточняя подробностей.

По опыту Сталина

Есть исторический прецедент, когда военных правонарушителей отправляли в боевые подразделения. В 1942 году, когда Красная Армия отступала от нацистского наступления, советский лидер Иосиф Сталин приказал собрать солдат, запаниковавших или покинувших свои позиции, в "карательные батальоны", развернутые на самых опасных участках фронта.

Правительство Украины заявило, что также освобождает некоторых осужденных, если они соглашаются воевать на войне.

"Шторм-Z" - неофициальный термин, используемый российскими войсками, объединяющий термин для обозначения десантно-штурмовых войск и букву Z, принятую военными как символ их вторжения в Украину.

29-летний Артем Щикин из Мордовской области в Центральной России отбывал двухлетний срок заключения за ограбление, когда его завербовали на войну в Украину.

Он согласился несмотря на то, что мог выйти на свободу в декабре этого года. Впрочем, оккупант "хотел очистить свою судимость и заработать деньги, чтобы его семья могла отремонтировать свой дом", говорят родные. Трое бойцов Storm-Z сказали, что им предлагали зарплату около 200 000 рублей (2000 долларов США) в месяц, хотя сказали, что в среднем им платили примерно половину этой суммы.

В мае этого года Щикина отправили в штрафное подразделение 291-го гвардейского мотострелкового полка. Он воевал на Запорожском направлении. Гауляйтер области Владимир Рогов написал в Telegram, что 291-й полк воевал в регионе в течение всего лета. Последний раз родные Щикина слышали его 18 июня.

Через несколько дней позиции его подразделения попали под украинский огонь. Трое товарищей, которые были с ним в окопе, погибли, еще одному оторвало руку, а сам Щикин пропал без вести. Его тело не найдено. Родственники Щыкина рассказали, что в Минобороны не дали никакой информации относительно его судьбы.

"Они были из подразделения "Шторм". За ними никто не будет спешить", - сказал один из родственников.

Отряды штрафников

Осужденные составляют ядро штрафных отрядов, но туда попадают и кадровые военные, нарушавшие дисциплину. Двое военных рассказали, что офицеры отправили солдат в "Шторм-Z" за то, что они были пьяными на службе, за употребление наркотиков и за отказ выполнять приказы.

Согласно российскому законодательству о военной дисциплине, военнослужащий может быть переведен в штрафную часть только по приговору военного суда. Никто из людей, которые рассказали Reuters об отправке солдат в "Шторм-Z", не сказал, что эти мужчины участвовали в судебном заседании.

Женевская конвенция, набор международных правил ведения войны, не распространяется на солдат, наказанных своей стороной.

За бунт накажут

Одна группа из около 20 бойцов "Шторм-Z" на Запорожье, входивших в состав в/ч 22179, отказалась от приказа вернуться на передовую и записала 28 июня видео с жалобами на обращение с ними.

"На передовой, где мы были, боеприпасов нам не доставляли. Воды и еды не доставляли. Раненых не вывозили: все равно мертвые гниют", - рассказал на видео боец, которого Reuters не удалось идентифицировать.

"Нам дают ужасные приказы, которые даже не стоит выполнять. Мы отказываемся от дальнейшего выполнения боевых задач", - сказал оккупант.

Reuters установило личности двух бойцов, участвовавших в восстании, и пообщалось с родственниками каждого из них. Они подтвердили информацию на видео. После публикации видео работники военной полиции избили двух бойцов и других членов их отряда в качестве наказания за бунт, сообщили двое родственников. С тех пор условия улучшились, но оккупантам не ответили, когда им разрешат уволиться из армии.

Российские официальные лица не прокомментировали инцидент, а Министерство обороны не ответило на запрос Reuters. Родственница одного из солдат-повстанцев, мужчины из Сибири, который добровольно присоединился к "Шторму-Z" из тюрьмы, сказала, что боялась новостей с фронта.

"Боже мой, пусть это закончится быстрее", - сказала она о войне.

Российские заключенные на войне против Украины

Первым привлекать заключенных в свои подразделения для участия в войне в Украине начал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он лично ездил по российским тюрьмам и вербовал заключенных.

Позже к такой тактике удалось и Минобороны РФ - появились новые штурмовые роты "Шторм Z". Они состоят из преступников, которые не успели попасть в тюрьму. Такие подразделения плохо снабжены и оснащены старым оружием.

Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее пояснил, что подразделения "Шторм Z" комплектуются из россиян, имеющих проблемы с законом. Им предложили альтернативу заключению – стать "добровольцем" на войне РФ против Украины.

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