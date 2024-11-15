Визуально отличить сложно, поэтому задействуются другие методы.

Переодевание российских оккупантов в украинскую военную форму (пиксель) не является единичными случаями и визуально определить "свой-чужой" сложно. Об этом сообщил командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

"Есть алгоритм, о котором не можем говорить в целом. Это всегда сложно определять... Это достигается другим путем (не визуально, - УНИАН) - переговоров и тактикой действий на поле боя - непосредственным взятием под контроль того или иного представителя, который в украинской форме, но тебе не известен", - отметил Федоренко.

По его словам, для россиян тактика переодевания не является новой и ее применяла РФ в других войнах, где участвовала. При этом добавил, что последний год немало случаев, когда враг надевает пиксель и пытается просачиваться в украинские тыловые сообщения, чтобы "там сеять хаос и вносить дисбаланс максимальный". Федоренко подчеркнул, что о такой тактике врага известно и проводится системная и качественная работа для распознания свой-чужой.

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"Подавляющее большинство командиров четко понимают и осознают как это нужно сделать и как научить личный состав различать свой-чужой", - отметил командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

Тактика россиян с переодеванием в ВСУ

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские захватчики попытались прорвать украинскую оборону возле Купянска, но были остановлены Силами обороны Украины. Часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных Сил Украины. В Генштабе отметили, что это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением.

"Враг походной колонной в нашем пикселе, переодевшись в нашу форму, доехал до Купянска и спешился. И начал пытаться закрепиться в окрестностях Купянска. И там уже с ним вступили в бой", - рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

Федоренко информировал, что на Купянском направлении происходят очень тяжелые бои. По его словам, противник буквально идет "по телам своих", пытаясь выполнить задачу по захвату территории.

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