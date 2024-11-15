Украинские военные уничтожили вражескую технику и оккупантов, которые пошли на прорыв.

Российским оккупантам удалось на технике добраться до жилой застройки в Купянске Харьковской области благодаря туману, однако Силы обороны быстро выбили их оттуда. Об этом сообщил командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

"Пользуясь погодными условиями - туманом, противнику удалось заехать близко к жилой застройке - это левобережная часть Купянска. Но он был своевременно обнаружен и, как следствие, колонна из трех единиц техники - один танк и два МТ-ЛБ - были уничтожены Силами обороны. Те, кому удалось спешиться, в течение ближайших 5-6 часов также были ликвидированы. То есть по состоянию на сегодняшний день противника в Купянске Левобережном нет", - рассказал он.

Федоренко отметил, что ситуация очень сложная, но Силами обороны контролируемая. По его словам, враг пытается выполнить задачу по захвату города до определенной даты.

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"Каждый день и каждую ночь идет жесткое сопротивление, потому что враг пытается выполнить поставленную задачу. Сначала у него было до 1 ноября овладеть Купянском-Узловым, Купянском Левобережным. Теперь сроки сместились и они должны выполнить задачу до Нового года", - отметил Федоренко.

Он отметил, что Силам обороны удается существенно уничтожать ударно-штурмовой потенциал противника.

"В одной из посадок протяженностью до 200 метров насчитали 139 убитых оккупантов в течение определенного периода времени", - сказал Федоренко.

Война в Украине - ситуация возле Купянска

13 ноября стало известно, что российские захватчики попытались прорвать украинскую оборону возле Купянска, но эти действия были остановлены Силами обороны Украины.

Военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что для врага Купянск интересен в нескольких моментах. Россияне хотят получить контроль над Лимано-Купянским плацдармом, выйти в район Оскольского водохранилища и пытаются захватить важный для них логистический железнодорожный узел - Купянск-Узловой. С учетом того, что враг максимально привязывает всю свою логистику к железнодорожным узлам - это для них крайне важно.

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