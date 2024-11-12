По словам военного, несмотря на большие потери, оккупанты все равно пытаются выполнить поставленные задачи.

На Харьковском направлении ситуация достаточно сложная, однако украинские военные ее контролируют. Сейчас инициатива остается на стороне ВСУ, которые не позволят захватчикам достичь продвижения и выполнить поставленные задачи. Об этом заявил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в комментарии для 24 канала.

По словам военного, очень тяжелыми являются боевые действия на Купянском направлении, ведь оно для противника является приоритетным.

Федоренко отметил, что на этом направлении враг активно использует авиацию, наносит удары как по правому, так и по левому берегам, а также полностью уничтожает жилые дома. Кроме того, россияне имели задачу до 1 ноября, а именно выйти на поселок Купянск-Узловой и закрепиться там. Однако этого оккупантам не удалось достичь, ведь им помешала совместная работа Сил обороны, различных структурных подразделений, которые работают как один механизм.

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В то же время командир добавил, что оккупанты смогли частично закрепиться в Кругляковке, сейчас украинские защитники пытаются их оттуда выбить.

Военный отметил, что враг также пытается расширять плацдарм и двигаться в направлении Колесниковки, однако сопротивление Сил обороны очень сильное. По его словам, было подсчитано, что в небольшой посадке, которая имеет протяженность 200 метров, было ликвидировано 120 захватчиков, пока подсчет тел продолжается.

"Это мы еще не считаем тех, которые погибли в укрытиях, которые присыпаны землей, мусором, ветками. Только представьте, какая интенсивность штурмовых действий противника, что они буквально идут по телам своих, но пытаются выполнить задание", - отметил Федоренко.

Он добавил, что можно подумать, что захватчики проводят такие действия, ведь очень мотивированы и хотят воевать, однако это не так. Большая часть российских солдат - это люди, которые были мобилизованы через социальный договор внутри РФ, а именно благодаря рекрутинговым программам.

Комбат привел пример провинциальных городов, сел, где мужчинам, которые идут на войну, предлагают денежную компенсацию. Поэтому им фактически платят деньги за то, чтобы пойти и погибнуть во время боевых действий в Украине. Вследствие этого российские власти имеют все инструменты влияния на таких военных.

"Если они не выполнили задание, их расстреливают, показательно унижают. Поэтому оккупанты боятся возвращаться к своим, не выполнив задание. Единственный способ, как они могут действовать - это двигаться вперед", - пояснил воин.

Федоренко сказал, что враг пытается сейчас активно действовать на Харьковщине. Для него важно захватить именно Купянск-Узловой, чтобы занять плацдарм на левобережье реки Оскол. Таким образом захватчики смогут форсировать Оскол и выйти на правый берег.

"В 2022 году, когда мы ее форсировали в рамках Харьковского контрнаступления, это было очень сложное испытание. Более того, в то время не были настолько развиты беспилотные системы, которые сейчас дают возможность высокоточно уничтожать врага", - отметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

В свою очередь военный отметил, что сейчас оккупантам не удается выполнить такую задачу, поэтому сроки перенесли до Нового года. По его словам, если Сил обороны будут обеспечивать стабильно и будет надежная поддержка Украины, то реализация плана противника маловероятна.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что оккупанты в Курской области используют тактику образца 2022 года, поэтому и потери у них достаточно большие. При этом он подчеркнул, что скептически относится к тому, что северокорейские войска участвуют в штурмовых действиях.

В то же время начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж", капитан НГУ Владимир Назаренко рассказал, что темп войны с каждым днем только растет. По его словам, захватчики адаптируются к своим ошибкам и совершенствуют средства поражения.

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