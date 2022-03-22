Враг нарочито вбрасывает фейки о несуществующем распоряжении начальника Одесской ОВА.

Интернет-ресурсы врага тиражируют фейки о размещении в Одессе опорных оборонных пунктов в школах и медучреждениях.

Об этом заявили в пресс-службах мэрии города и Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что сейчас в некоторых телеграмм-каналах, которые распространяют вражескую информационную пропаганду и особенно в российских средствах массовой информации тиражируется фейковый "документ". В частности, выписка якобы из распоряжения №101 от 16 марта начальника Одесской ОВА Максима Марченко об организации обороны.

В подделке значится, что в ряде школ, больниц и т. д. приказано организовать оборонные опорные пункты, в которых следует оборудовать противотанковые и огневые позиции инженерно-саперных заграждений.

"Одесская областная военная администрация официально заявляет, что ни одного подобного распоряжения начальник Одесской ОВА не выдавал и не подписывал! Все распоряжения мы публикуем на нашем официальном сайте и оперативно сообщаем о них на официальной странице в Фейсбук", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что ложная информация создана и распространяется врагом силами своих подразделений информационно-психологических операций. Цель подобных попыток (создания фейковых новостей) – сеять панику и сломить сопротивление украинцев.

Кроме того, вчера российские СМИ тиражировали заявление начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, который заявил, что в Одессе и Чернигове якобы из медицинских учреждений идет срочная выписка пациентов, в том числе находящихся в тяжелом состоянии.

Мизинцев заявил, что в социальных объектах "националисты" оборудуют "опорные пункты и огневые точки, а также склады военного имущества и боеприпасов".

Как сообщал УНИАН, ранее оккупанты перед обстрелом украинских объектов гражданской инфраструктуры, в частности Мариуполя, заявляли, что там якобы дислоцируются наши подразделения. В результате бомбовых и ракетных ударов врага погибло много мирных жителей, которые прятались в этих гражданских объектах. Именно генерал-полковник Мизинцев руководит бомбардировкой Мариуполя.