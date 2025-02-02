Он отметил, что союзники Украины наконец должны занять позицию силы и призвал хотя бы представить мир в Европе под российской оккупацией.

Украина не проигрывает войну против РФ, несмотря на то, что в настоящее время "фронт движется не в том направлении".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО МАрк Рютте в интервью изданию Bild. "Фронт движется не в том направлении. Но какой ценой? Россияне платят за это 1000-1500 человек ежедневно, которые погибают или получают тяжелые ранения. И все же россияне не достигают своих целей. И наша работа заключается в том, чтобы они их никогда не достигали. Поэтому нет - Украина не проигрывает. И мы должны поддержать ее в том, чтобы занять позицию силы", - сказал Рютте.

Генсек добавил, что поставки определенных систем вооружений - это отдельные решения отдельных стран. Рютте подчеркнул, что принципиально призывает союзников предоставлять системы вооружения, чтобы Украина имела максимальную силу для защиты.

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"И США - номер один, а Германия - номер два", - перечислил генсек, имея в виду те страны, которые в первую очередь должны помогать Украине.

"Мы все хотим мира, но представьте что будет, если Украина проиграет эту войну. Тогда мы имели бы мир под российской оккупацией. Это была бы ужасная ситуация. Мы всегда должны уметь защититься от России. Поэтому обяжите политиков и банки наконец больше инвестировали в оборонную промышленность. Это очень важно", - сказал Рютте. Он призвал не быть наивными в отношении Путина и не питать надежды на мир с РФ в будущем.

"Стоит только посмотреть, что произошло в Буче. Поэтому, если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны сделать так, чтобы он никогда больше не оккупировал даже одного квадратного километра Украины", - сказал Рютте.

Он отметил, что для этого нужно обеспечить, чтобы Украина находилась в наилучшем возможном положении, то есть продолжать поддерживать ее оружием и обучать украинских военных. "И если они однажды хотят договориться о мире, они должны посадить Путина за стол переговоров. Но я не могу вам точно описать, как будут продолжаться эти переговоры", - поделился Рютте.

Вероятные переговоры Украины и РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговорного процесса между США и Россией по войне будет "очень опасным", комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что его администрация уже провела "очень серьезные" переговоры с Россией о прекращении войны.

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