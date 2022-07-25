Украинская армия скоро победит в полномасштабной войне с Российской Федерацией.
Победа Украины над Россией будет фееричной, рассказал заместитель командира 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил нашей страны полковник Вадим Черный в интервью главреду издания "Гордон" Олесе Бацман.
"В ближайшее время (украинское государство победит в войне с РФ - Ред.), и это будет феерично", - спрогнозировал собеседник.
По его словам, противник больше всего в шоке от упорства и бесстрашие украинских воинов и от того, как они их уничтожают.
"...То, с чем они столкнулись в самом начале (их шокировало - Ред.). Им всем рассказывали, что здесь их будут встречать с цветочками, с салютами, фейерверками. Ну, салюты, фейерверки мы им устроили...", - добавил полковник.
Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Москва не объявляла войну Киеву, а назвала действия своей армии "спецоперацией", направленной якобы на "демилитаризацию" и "денацификации" нашей страны.
Враги начали обстреливать военные и гражданские объекты, было много жертв и пострадавших. Только в одном Мариуполе Донецкой области из-за оккупантов погибли более 20 тысяч человек.
В июле Вадим Черный говорил, что противники распылили свои силы и не в состоянии взять под контроль Николаев и Харьковщину.
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